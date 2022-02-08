Путин положительно оценил переговоры с Макроном

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, прошедшие 7 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил что переговоры с французским лидером «по традиции прошли в деловом ключе», были «полезными» и «содержательными».

Путин назвал символичным то, что встреча состоялась именно 7 февраля, в день, когда 30 лет назад Франция и Россия подписали основополагающий договор.

«Этот важнейший документ на десятилетия вперед заложил прочный фундамент для партнерского и взаимоуважительного сотрудничества двух стран», — отметил он на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.

Встреча началась в 18.33 по московскому времени и длилась свыше пяти часов. Открывая переговоры, Путин отметил, что между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами».

Лидер Франции заявил, что этот разговор может начать путь к деэскалации ситуации вокруг Украины. Владимир Путин в свою очередь отметил, что Макрон прилагает много усилий для решения проблем безопасности.

Во время встречи российский президент обратился к французскому коллеге на «ты», говоря об урегулировании кризиса на Украине.

8 февраля Макрон отправится на Украину.