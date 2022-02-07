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Макрон вылетел в Москву

BFMTV: Макрон вылетел в Москву с получасовым опозданием

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Toby Melville/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Москву с получасовым опозданием. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30-45 минут», — сказал журналист Патрик Сос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий визит Макрона в российскую столицу. По словам представителя Кремля, французский лидер намерен поделиться с главой РФ Владимиром Путиным определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности вокруг ситуации с Украиной.

По итогам будет проведена пресс-конференция.

8 февраля Макрон прибудет в Киев, где проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинские власти обсудят с французским лидером поставки вооружения Киеву.

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