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В Кремле ответили на вопрос о присвоении звания полковника Лукашенко

Песков: Путин не имеет права присваивать звание в Вооруженных Силах другого государства

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Россия и Белоруссия — это две разные страны. Президент РФ Владимир Путин не имеет права присваивать воинское звание в Вооруженных Силах другого государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Путин обещал присвоить белорусскому президенту Александру Лукашенко звание полковника.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что не располагает информацией о совместном командовании двух государств.

«Владимир Путин является президентом РФ, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Белоруссии. Это две разные страны. Президент РФ не имеет права присваивать воинские звания в Вооруженных Силах другого государства. <...> Я не располагаю информацией о совместном командовании, никогда об этом не слышал, скорее, это была фигура речи», — сказал Песков на брифинге.

Ранее Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал об обещании главы России Владимира Путина присвоить ему звание полковника. Он посетовал, что российский лидер этого еще не сделал. Он уточнил, что речь идет о звании российской армии. При этом политик указал, что служил в Советской армии, добавив: «Присвой мне звание полковника советской армии».

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