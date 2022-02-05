Эрдоган и его супруга заболели коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и его жена Эмине заразились штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщается в Telegram-канале турецкого главы государства.

«Сегодня [5 февраля] мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант «омикрон», — написал Эрдоган.

По словам президента Турции, он и жена переносят заражение новым вариантом коронавируса в легкой форме и госпитализация не требуется.

«Мы продолжим нашу работу дома. Мы ждем ваших молитв», — добавил Эрдоган в своей публикации.

Осенью прошло года президент России Владимир Путин рекомендовал Эрдогану ревакцинироваться российским «Спутником V». В ответ турецкий лидер сказал, что уже сделал третью прививку от коронавируса, на что Путин призвал его использовать российскую вакцину.

Также в 2021 году Эрдоган рассказал, когда Турция прекратит закупать иностранные вакцины.