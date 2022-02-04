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В Кремле подтвердили встречу Путина и Макрона

Песков: встреча Путина и Макрона пройдет 7 февраля

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовящуюся встречу в Москве главы государства Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Это важный визит, много тем на повестке дня, в первую очередь обсуждение ситуации с гарантиями безопасности», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующей день отправится на Украину.

3 февраля состоялся телефонный разговор президентов России и Франции. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины. Российский лидер в ходе беседы привлек внимание французского коллеги к провокационным заявлениям и действиям Киева. До этого президенты общались по телефону 28 и 31 января.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

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