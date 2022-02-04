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В Крыму объяснили решение Киева отказаться от возращения полуострова военным путем

Глава парламента Крыма назвал отказ Украины от военного захвата полуострова чувством самосохранения

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава крымского парламента Владимир Константинов объяснил, почему Украина отказалась от идеи вернуть полуостров военным путем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Даже такой прожженный представитель киевского режима, как секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, вынужден был заявить, что «вернуть», как они это называют, Крым в состав Украины невозможно. Это хорошо, что у этих «скакунов» остались какие-то мозги и чувство самосохранения», — сказал он.

Константинов добавил, что крымчане должны быть готовы дать решительный отпор любым «попыткам украинской аннексии».

«Мы свой выбор сделали. И если понадобится, сумеем его отстоять», — подчеркнул он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть Крым военным путем. По его словам, власти будут добиваться возвращения полуострова в состав Украины, для этого разработана стратегия.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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