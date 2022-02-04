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В США заявили, что Россия «уже нашла трупы» для съемок постановочной атаки Украины на ЛДНР

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Manuel Balce Ceneta/AP

Пентагон обвинил Россию в организации съемок фейковой атаки Украины на Луганск и Донецк. Об этом, как сообщает The Week, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы полагаем, что Россия создаст очень наглядный пропагандистский ролик, в котором будут трупы и актеры, изображающие скорбящих, и изображения разрушенных мест, а также военная техника», — приводит издание слова Кирби.

По его словам, план продвинулся настолько далеко, что «российские официальные лица нашли трупы, чтобы использовать их в видео, и наняли актеров, чтобы они сыграли скорбящих».

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс также считает, что Россия использовала фейковые видео геноцида в Крыму перед «захватом» полуострова в 2014 году.

Ранее в Пентагоне допустили отправку дополнительных сил США на Украину. В ведомстве отметили, что в Европу собираются перебросить почти 2 тыс. военных США в качестве подкрепления в рамках 5-й статьи НАТО (коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран)

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