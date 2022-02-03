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Путин в телефонной беседе с Макроном обвинил Украину в провокациях

Путин созвонился с Макроном, обсудив с ним гарантии безопасности РФ и ситуацию вокруг Украины

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 февраля, провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, во время которого обсудил вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины, передает пресс-служба Кремля.

«Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Как указали в Кремле, стороны обменялись оценками нынешнего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Евросоюза.

Помимо этого, российский лидер в ходе беседы привлек внимание французского президента к провокационным заявлениям и действиям Киева, которые идут вразрез с Минскими соглашениями, добавили в пресс-службе.

Кроме того, политики условились о дальнейших личных контактах.

Ранее Путин заявил, что в ближайшее время Макрон может посетить Москву.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

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