Путин: РФ и КНР расширяют практику расчетов в нацвалютах и вместе противостоят санкциям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах и формируют механизмы, нивелирующие влияние санкций. Об этом он написал в статье для китайского агентства «Синьхуа», которую опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Последовательно расширяем практику расчетов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций», — написал Путин.

Он добавил, что важнейшей вехой в этой работе стало подписание в 2019 году соглашения между правительствами России и КНР о расчетах и платежах.

Говоря о сотрудничестве в сфере экономики, Путин напомнил, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот КНР и РФ вырос более чем на треть, превысив предыдущий рекордный показатель — $140 млрд.

Путин подчеркнул, Китай и Россия уверено движутся к поставленной цели — довести объем совместной торговли до $200 млрд. в год. Президент РФ добавил, что в текущий момент также реализуется ряд важнейших инициатив в инвестиционной, производственной и агропромышленной сферах.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Китая стали образцом эффективности.