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Путин назначил Поклонскую на новую должность

Путин освободил Поклонскую от должности посла и назначил замглавы Россотрудничества

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом Путин назначил Поклонскую на пост заместителя руководителя Россотрудничества.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировку заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.

Указ вступает в силу с момента подписания.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября 2021 года. 19 января текущего года она отказалась занять этот пост в связи с личными обстоятельствами. На «изменившиеся личные обстоятельства» сослался и российский МИД, подтвердивший ее отказ.

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