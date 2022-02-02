В Кремле оценили возможные санкции Вашингтона против Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле, безусловно, обеспокоены из-за вероятных санкций со стороны США. Об этом он сообщил во время брифинга.

По его словам, санкционное поведение американской стороны совершенно непредсказуемо.

«Соединенные Штаты сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане. Планы есть, планы по хеджированию рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемых действий», — объяснил Песков.

Также пресс-секретарь российского главы напомнил, что Москва призывает отказаться от провокаций с подобными ограничениями.

«Но еще раз повторяю: мы последовательно призываем Соединенные Штаты отказаться от провокационных действий и от нагнетания напряженности на Европейском континенте», — добавил Песков.

Ранее появилась информация, что Сенат США может согласовать санкции против России на этой неделе. Демократ Крис Мерфи заявил, что последние детали могут быть согласованы «на следующий день или около того».

Также американский глава Джо Байден пригрозил президенту РФ Владимир Путину санкциями.