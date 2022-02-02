В Совфеде обвинили Зеленского в обмане избирателей

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот якобы не помнит, кто подписал Минские соглашения. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, таким образом украинский лидер выражает свое отношение к Минским договоренностям.

«А Зеленский помнит свои предвыборные обещания? И что его выбирали как антитезу [экс-президенту Украины Петру] Порошенко, чтобы он не войну готовил, а наладил разумные отношения с Россией? Это он помнит? Или помнит только о том, чтобы в Лондоне спешить на встречу с шефом британской разведки? Вот это он помнит точно», — заявил российский парламентарий.

Ранее Зеленский заявил, что не помнит, кто подписал минские соглашения, но Украина ответственно относится к их выполнению.

Минские соглашения в 2015 году подписали участники Трехсторонней контактной группы. От Украины в подписании документов участие принимал председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма.