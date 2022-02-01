В Совфеде раскритиковали слова секретаря СНБО о невыполнимости Минских соглашений

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Минские соглашения невыполнимы является провокационным. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«Заявление, которое как раз продолжает разрушать Украину», — отметил Цеков.

При этом он отметил, что люди, которые считают, что надо подписать договоренности в конкретный момент, а после не выполнять их, также способствуют разрушению страны.

По словам Цекова, соблюдение Минских соглашений — это единственная возможность разрешить ситуацию в Донбассе.

«Соглашения заключаются не в интересах одной стороны, а в интересах всех сторон», — резюмировал сенатор.

Ранее Данилов заявил, что выполнение Минских соглашений может привести к разрушению Украины, а давление на Киев с целью выполнения этих договоренностей спровоцирует нестабильность в стране. По словам Данилова, необходимо подписать новый реализуемый документ, который мог бы заставить президента России Владимира «Путина просто отвести свои войска и танки».