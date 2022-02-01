Глава МИД Венгрии совершил пробежку по московской набережной

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто и премьер-министр страны Виктор Орбан прибыли в Москву на переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом глава венгерского МИД уже успел заняться спортом, выйдя на пробежку на Воробьевых Горах.

«Московский старт, как обычно!» — уточняется в публикации Сийярто в Facebook.

Также министр показал фото, где он в спортивном костюме на фоне столичной набережной. На заднем плане можно рассмотреть Московский государственный университет (МГУ).

Планируется, что 1 февраля президент России Владимир Путин встретится с Виктором Орбаном. В планах, что российский глава и премьер Венгрии обсудят увеличение поставок газа на переговорах в РФ. О намерении премьер-министра приехать в Россию стало известно в январе.