Киев заявил, что не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму

Киев не планирует военного наступления на территории Донбасса или в Крыму, и не видит альтернативы мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил постпред Украины в ООН, сообщает РИА «Новости».

Ранее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Украина готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе. По данным разведки ЛНР, операция под названием CRUSHING SWORD украинских спецслужб будет проводиться совместно с западными коллегами. Ее целью будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение Народных республик и Российской Федерации в агрессии против Украины.

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко объяснял, что Киев хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сравнил действия украинских властей с тем, как начиналась Вторая мировая война.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал СМИ не нагнетать ситуацию, так как из-за таких сообщений на Украине «люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают».