Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российские биатлонисты пропустили тренировку в предолимпийском Пекине 09:48
«Известия»: к июлю плата по ипотеке может вырасти на 21% 09:46
В Минпросвещения назвали число российских школ на карантине из-за COVID-19 09:41
В США рассказали, как Россия «победит» Украину «без единого... 09:34
В Комсомольске-на-Амуре лжемедцентр обманул граждан на более чем 188 млн... 09:22
Новичок «Зенита» Алберто будет играть под бывшим номером Кокорина 09:20
Британские ученые рассказали о риске повторного заражения «омикроном» 09:08
Экс-генсек ОБСЕ оценил вероятность военного конфликта в Европе 09:05
Суд изъял имущество на 175 млн рублей у экс-сотрудника ФСБ по делу... 08:58
Премьер Эстонии обратилась к Германии из-за Украины 08:57

США ищут альтернативу российскому газу для поставок Европе

АР: Байден намерен договориться с Катаром о поставках газа в ЕС на случай санкций против РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден рассчитывает в ходе встречи с эмиром Катара Хамадом бин Халифом Аль Тани 31 января договориться о поставках катарского газа в Европу в случае введения санкций в отношении России из-за Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР).

«Усилия по разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия попытается отрезать Европу от поставок газа, являются, пожалуй, самым насущным вопросом в их повестке дня», — пишет агентство.

По мнению автора статьи, Катару будет очень сложно совершить поставки природного газа в Европу, поскольку избыточного предложения нет. Страна уже работает на полную мощность, большая часть его поставок осуществляется по контрактам в Азию.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа ведет переговоры по газу с Соединенными Штатами, а также Катаром и Азербайджаном на случай, если Российская Федерация предпримет меры по сокращению или прекращению поставок топлива.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть