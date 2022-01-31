США ищут альтернативу российскому газу для поставок Европе

Президент США Джо Байден рассчитывает в ходе встречи с эмиром Катара Хамадом бин Халифом Аль Тани 31 января договориться о поставках катарского газа в Европу в случае введения санкций в отношении России из-за Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР).

«Усилия по разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия попытается отрезать Европу от поставок газа, являются, пожалуй, самым насущным вопросом в их повестке дня», — пишет агентство.

По мнению автора статьи, Катару будет очень сложно совершить поставки природного газа в Европу, поскольку избыточного предложения нет. Страна уже работает на полную мощность, большая часть его поставок осуществляется по контрактам в Азию.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа ведет переговоры по газу с Соединенными Штатами, а также Катаром и Азербайджаном на случай, если Российская Федерация предпримет меры по сокращению или прекращению поставок топлива.