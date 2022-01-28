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Медведев призвал адаптировать мигрантов к жизни в России

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал адаптировать трудовых мигрантов к жизни в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мигрантам следует знать русский язык и понимать многонациональную культуру.

«Они должны просто быть адаптированы к условиям жизни в нашем государстве. Только в этом случае их будут воспринимать наши люди», — выразил мнение политик.

Зампред СБ отметил, что на мигрантов обычно смотрят как на людей, отбирающих рабочие места у местного населения. Однако сами россияне часто не хотят для себя некоторые виды работ, среди причин указывая маленькую зарплату, тяжесть работы, непрестижность и тд.

«Поэтому вот такая работа по адаптации тех, кто приезжает к нам, чтобы трудиться, мигрантов, она должна происходить. И мы будем этим, кстати, заниматься в рамках вот этой группы Совбеза», — сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что качество миграционного учета в России вызывает «серьезные вопросы», в результате проверок нередко выявляются нарушения в данной сфере. По его словам, число мигрантов в стране будет продолжать расти и поэтому нужно создать единую платформу с данными о миграционных потоках.

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