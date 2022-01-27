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Медведев напомнил о фразе экс-президента США про РФ словами «и где сейчас Обама?»

Медведев заявил, что РФ не боится новых санкций

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Екатерина Штукина/Пресс-служба Дмитрия Медведева

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя вопрос о влиянии санкций Запада на российскую экономику, напомнил о фразе экс-президента США Барака Обамы про экономику РФ. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Я лично занимался этими санкциями достаточно длительный период, особенно с 2014 года. И мы этих санкций действительно не боимся. Это не фигура речи и не бравада, а просто констатация того, что на самом деле происходило», — уточнил заместитель председателя СБ.

По словам Медведева, в настоящий момент Москве угрожают «адскими» санкциями».

«Ну не знаю, что это такое, в чем это будет заключаться. Вот, говорят, «адские» санкции», — подчеркнул Медведев.

Еще зампредседателя ведомства вспомнил слова 44-го американского президента Барака Обамы. Тогда президент США сказал, что на фоне санкций российская экономика «разорвана в клочья».

«Ну что говорить, где сейчас Обама? На пенсии, что называется, а экономика наша живет, развивается», — обратил внимание Медведев.

Ранее стало известно, что США решили пока не вводить санкции против президента РФ Владимира Путина «из-за технических трудностей».

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