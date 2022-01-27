Мишустин утвердил состав рабочей группы по борьбе с «омикроном»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной группы по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон». Об это сообщает пресс-служба кабмина.

Всего в группе 42 человека. Куратором стала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Руководителем группы назначили замглавы аппарата правительства Ольгу Кривонос. В пресс-службе уточнили, что группа уже приступает к работе.

Ранее Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. Глава правительства отметил, что рост заболеваемости вызван распространением «омикрона».

По информации оперштаба, за минувшие сутки в России госпитализированы 12 807 человек с диагнозом COVID-19, в сравнении с предыдущими сутками отмечается повышение на 4,8%.