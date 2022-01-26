Россия отвергла обвинения в контроле над Донбассом

Россия не контролирует Донбасс, а потому юридическая концепция «эффективного контроля» чужих территорий неприменима в адрес России в ЕСПЧ. Об этом заявил представитель Москвы в ЕСПЧ Михаил Виноградов, передает РИА «Новости».

Отмечается что уполномоченный России выступал в рамках рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении Boieng MH17 в Донбассе в 2014 году. Так, Виноградов сказал, что Москва категорически возражает против применения в настоящем деле концепции «эффективного контроля», которая была выработана в ходе разбирательства вокруг Северного Кипра.

По мнению Виноградова, главное отличие между двумя случаями в том, что Россия вовсе «не осуществляет эффективного контроля на рассматриваемой территории [Донбасса]» — ни напрямую, ни через вооруженные силы или через поддержку местного руководства.

«Власти Нидерландов также не считают происходящее на Украине международным вооруженным конфликтом с участием Российской Федерации», — добавил Виноградов.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что самолет сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего вооруженным силам России.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Виноградова, что Россия непричастна к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе.