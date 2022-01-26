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Глава МИД Австрии отказался танцевать с Путиным

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Lisi Niesner/Reuters

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с президентом России Владимиром Путиным, как это делала его предшественник Карин Кнайсль. Об этом сообщает издание Kurier.

Говоря о близких отношениях между Кнайсль и Путиным, которые танцевали на свадьбе первой, Шалленберг отверг подобную возможность для себя.

«Как у мужчины у меня не было бы соблазна танцевать с Путиным, и я бы не стал этого делать», — сказал глава австрийского министерства иностранных дел.

Свадебный танец Путина с экс-главой австрийского МИД Карин Кнайсль состоялся в 2018 году. После свадьбы критики осудили бывшую чиновницу за то, что, когда танец закончился, она сделала реверанс, — его эксперты расценили как знак подчинения российскому лидеру. В 2021 году Кнайсль вошла в состав совета директоров «Роснефти».

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Шалленберга, что для введения новых санкций в отношении России можно использовать другие рычаги, помимо газопровода «Северный поток — 2».

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