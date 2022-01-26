Bloomberg: в Евросоюзе просят послаблений для банков в рамках мер против России

Несколько стран Евросоюза просят исключений в рамках вероятных санкций против России, в том числе послабления для некоторых банков, контрактов и сделок по энергетике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Некоторые крупные страны-члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая... послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов», — уточняет агентство со ссылкой на собеседника.

В настоящий момент каких-либо подробностей, связанных с будущими санкциями стран ЕС против РФ, не приводится.

Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». В Москве подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать.

Также Германия призвала отказаться от санкций против России в энергетике.

Ранее Россия обвинила Соединенные Штаты в саботировании работы по борьбе с киберпреступностью.