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Президента Хорватии внесли в базу «Миротворца» за «антиукраинскую пропаганду»

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Reuters

Президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу «Миротворец» после заявления о том, что республика отзовет своих военнослужащих из НАТО в случае военного конфликта альянса с Россией.

На сайте ресурса говорится, что Миланович занесен в базу «Миротворца» как «антиукраинский пропагандист».

В случае потенциальной войны России с НАТО своих военнослужащих отзовет домой Хорватия, сообщил Миланович. Он подчеркнул, что хорваты не имеют отношения к эскалации в Восточной Европе и не оставят там ни единого солдата. Политик добавил, что обострение ситуации связано с динамикой политики США, опасно ведущих себя на международной арене. При этом на Украину свои войска НАТО отправлять не будет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого стало известно, что бывшего командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха внесли в базу украинского ресурса «Миротворец». Он сказал, что полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины, а президент России Владимир Путин заслуживает уважения. После этого главнокомандующий сообщил, что попросил министра обороны Кристину Ламбрехт об отставке.

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