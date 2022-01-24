В СНБО заявили, что понимают планы и намерения России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия пытается расшатать внутреннюю ситуацию в стране, и ей это успешно удается. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си Украина».

Данилов подчеркнул, что Украина наблюдала за наращиванием войск РФ постоянно и публикации западных и американских СМИ не стали неожиданностью.

«Дело в том, что может для кого-то это будет странным, но мы наблюдаем за этой ситуацией довольно давно. Мы понимаем планы и намерения РФ, нам орать тут не надо. Нам надо спокойствие, взвешенность, каждый должен заниматься своим делом, чем мы и занимаемся», — рассказал секретарь СНБО.

Он отметил, что основной задачей России является «расшатывание внутренней ситуации на Украине, с чем россияне успешно занимаются».

По словам Данилова, на Украине готовы к активным действиям со стороны России, но он не уверен, что эти действия будут проводить.

Ранее секретарь СНБО заявил, что Украине требуется «гораздо» больше оружия.

Согласно представленным им расчетам, России потребуется 1,5 миллиона военных, чтобы держать Украину «под контролем».