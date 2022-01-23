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Канцлер ФРГ заявил, что вступление стран Восточной Европы в НАТО сейчас не обсуждается

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Steffi Loos/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вступления новых стран Восточной Европы в НАТО «нет в повестке дня». Об этом он сообщил газете Süddeutsche Zeitung.

«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — сказал он.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящий момент не рассматривается. Об этом он сообщил газете Mundo.

До этого американский политический обозреватель Росс Даутат заявил, что США следует отложить на несколько десятков лет идею принятия Украины в НАТО. Об этом сообщает The New York Times.

Он отмечает, что Украина в текущий момент разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада. Даутат подчеркивает, что отказ правительству Украины в приеме в НАТО может посеять сомнения относительно серьезности намерений США и в отношении других направлений.

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