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Бастрыкин поручил изменить законодательство после смерти девочки из-за стаи бродячих собак

СК поручил изменить законодательство, чтобы обезопасить граждан от нападения бродячих собак

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«В связи с очередным случаем гибели ребёнка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета России поручил... проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов», — сообщили в пресс-службе.

Согласно поручению, предложения должны учитывать в том числе возможность уголовной ответственности для «должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными».

Ранее стало известно, что в селе Домна Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку, когда она возвращалась домой из музыкальной школы. По данным «Интерфакса», по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), его поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.

Сообщалось. что местные жители собрались на стихийный митинг у здания сельской администрации с требованием решить проблему нападения животных на людей. На место приехал губернатор края Александр Осипов.

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