Бывший командующий ВМС Германии попал в базу «Миротворец» после слов о Крыме

Бывшего командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха внесли в базу украинского ресурса «Миротворец».

На сайте сказано, что немецкий военачальник попал в базу за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также за «участие в попытках легализации оккупации» Крыма.

Ранее Шенбах сказал, что полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины, а президент России Владимир Путин заслуживает уважения. После этого главнокомандующий сообщил, что попросил министра обороны Кристину Ламбрехт об отставке после слов о Крыме. По словам военачальника, он считает необходимым совершить этот шаг, чтобы избежать дальнейшего репутационного ущерба флоту ФРГ, бундесверу и прежде всего самой Германии.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что отставки главы ВМС Германии Шенбаха недостаточно для восстановления «полного доверия к немецкой политике».