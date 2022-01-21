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Эрдоган посчитал отношения с Россией самыми мирными в истории

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Reuters

Современные турецко-российские отношения можно назвать самыми мирными за всю историю. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Наши отношения с Россией продолжают весьма хорошо развиваться. У нас мирные отношения, которых не было в истории», — сказал глава турецкого государства.

Эрдоган также не исключил в скором времени своего визита в Москву или очередных переговоров по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер снова отметил, что Анкара готова оказать посреднические услуги Москве и Киеву. При этом он добавил, что «любая попытка вторжения или войны между Украиной и Россией станет серьезным ударом по стабильности во всем регионе».

Ранее «Газета.Ru» передавала слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в идее президента Турции организовать личную встречу Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока нет новостей.

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