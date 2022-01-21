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В Швеции подняли вопрос об углублении сотрудничества с НАТО

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Global Look Press

Шведский парламентарий Ханс Валльмарк в обращении к премьер-министру страны Магдалене Андерссон задался вопросом о дальнейшем углублении сотрудничества Стокгольма с НАТО, сообщает RT.

Валльмарк задал вопрос, как правительство Швеции намерено продолжить углубление взаимодействия Стокгольма с альянсом.

Он указал, что ранее ряд стран пытались «нивелировать российскую угрозу» безопасности в Европе с помощью «так называемых предложений о переговорах». Их инициатором Валльмарк назвал президента России Владимира Путина. Также он упомянул об одной угрозе, связанной с сосредоточением у границ Украины «более 100 тыс. российских военных».

По словам Валльмарка, Швеция как партнер НАТО имеет особые отношения в рамках Программы расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), что дает ей на «широкое взаимодействие», в частности, в форме проведения учений, обмена мнениями по политической ситуации, сотрудничества по различным проектам и наличия посла в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия «очень близки» к НАТО, если эти страны сами примут решение войти в альянс.

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