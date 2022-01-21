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Лавров ответил на вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном ответил на вопрос о признании Россией самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Трансляция велась в YouTube-канале ТАСС.

Он подчеркнул, что комментарии ранее уже дали в Кремле и на эту тему спекулировать не будет. При этом он указал, что референдумы, состоявшиеся в этих регионах, обсуждались на встрече «нормадского формата», где готовились Минские договоренности, и лидеры Франции и Германии «упрашивали», чтобы Россия убедила представителей Донецка и Луганска подписаться под Минскими соглашениями и те пошли навстречу «нормандской» четверке и отозвали свои решения по независимости.

По словам министра, на это решение ДНР и ЛНР пошли «при понимании, что от «а» до «я» будут выполнены Минские соглашения, а именно что в Конституции Украины будут закреплены особый статус ДНР и ЛНР в контексте децентрализации, проведение полной амнистии и организация выборов.

Ранее депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса.

По мнению политолога Владимира Корнилова, Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и примет их в состав страны, если переговоры по безопасности с США в какой-то момент зайдут в тупик.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

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