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Зеленский назвал первый город возможной «оккупации» России

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Pool Reuters/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что попытка России захватить Харьков станет началом крупномасштабных военных действий.

«Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти», — сказал глава Украины. По его мнению, другим сценарием может стать захват территорий к северу от Крыма для обеспечения сухопутного сообщения с ним и улучшения его водоснабжения.

Кроме того, Зеленский уверен, что на Украине невозможно надолго установить подконтрольное Москве правительство, потому что «люди просто его не примут». По его мнению, большинство украинцев не поддерживает политику президента России Владимира Путина.

С конца 2021 года западные СМИ регулярно пишут о подготовке Россией «вторжения» на Украину. В связи с этим США пригрозили России «суровыми последствиями» в случае «нападения», а НАТО повысило боевую готовность своих сил быстрого реагирования из-за передвижения российских войск возле границы с Украиной. Между тем в Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, что никому не угрожает.

Ранее «Газета.Ru» передавала другие слова Зеленского о том, что защищать Украину будут даже граждане, хорошо относящиеся к России. По его словам, Киев выступает за дипломатическое решение разногласий, поскольку в гипотетической войне не будет победителей.

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