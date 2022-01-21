В МИД заявили о том, что Россия и США подошли к «опасной черте»

Отношения России и США подошли к опасной критической черте и произошло это по вине американской стороны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнедипломатического ведомства.

В МИДе подчеркнули, что считают абсолютно неприемлемыми непрекращающуюся агрессивную активность НАТО на «восточном фланге», враждебные действия против России, в том числе внеплановые учения, опасные сближения и маневрирование боевых кораблей и самолетов, военное освоение украинской территории. В ведомстве отметили, что необходимо отстроить заново атмосферу доверия, вернувшись «хотя бы к подобию нормальности» в интересах обеих сторон.

«Остро необходим серьезный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надежных гарантий безопасности России», — говорится в сообщении.

В МИДе также указали, что американцы должны провести серьезную «работу над ошибками», сделать правильные выводы из своих провальных попыток вмешиваться во внутренние дела РФ, отказаться от претензий на мировую гегемонию — без этого наладить устойчивое взаимодействие не получится.

Также сообщается, что, если политика США останется без изменений, Россия будет жестко противодействовать в рамках враждебных действий Вашингтона, а также что принятая Западом политика «двойного сдерживания» Москвы и Пекина не имеет «хороших перспектив» для Запада.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Россия укрепила отношения с Китаем на фоне конфронтации с НАТО и Украиной.