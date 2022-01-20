Захарова не сдержала эмоций, вспоминая о блокаде Ленинграда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не смогла сдержать эмоций, произнося речь в ходе брифинга о блокаде в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны.

«В тяжелых зимних условиях, под обстрелами, в мороз... была проложена полноценная железная дорога от станции Поляна до Шлиссельбурга. В Ленинград пошли первые поезда с продовольствием... (после этих слов Захарова не сдержала слез — прим.). Прошу прощения, мне очень тяжело возвращаться к этим временам, потому что с каждым годом, как бы это ни казалось парадоксальным, трагедия и масштаб, которые пережила наша страна, ощущается все острее», — сказала дипломат.

Осенью прошлого года Захарова обвинила Германию в том, что она поступила безнравственно из-за отказа платить компенсации блокадникам нееврейского происхождения.

Дипломат отметила, что РФ просила немецких партнеров, которые осуществляли гуманитарные компенсационные выплаты, не делать различия между людьми, которые прошли ужасы блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.