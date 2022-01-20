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Байден заявил, что война на Украине может начаться непреднамеренно

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Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент Джо Байден заявил, что украинский кризис может непреднамеренно перерасти в войну. Главу Белого дома цитирует РИА «Новости».

«Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого года президентства.

Байден отметил, что надеется на понимание сложившейся ситуации президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер находится не в том положении, чтобы доминировать в мире, добавил он.

В том же выступлении американский президент заявил, что Путин сейчас находится перед «суровым выбором» — эскалация вокруг Украины либо дипломатическое решение ситуации.

Байден также выразил уверенность, что президент России не хочет полномасштабной войны с западными странами.

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