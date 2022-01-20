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Байден оценил перспективы вступления Украины в НАТО

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Global Look Press

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время невысока.

«Не слишком высока, учитывая то, что им необходимо проделать намного больше работы в отношении того, что касается демократии, а также еще ряда аспектов», — сказал Байден.

Он добавил, что решение о принятии Украины в Альянс зависит и от того, проголосуют ли за него основные союзники на Западе.

Байден также заявил, что у США и России в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности есть пространство для обсуждений.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страна «абсолютно готова» к членству в НАТО. По его словам, Киев рассчитывает получить «конкретные сроки» саммите НАТО в Мадриде, который состоится этим летом.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал вопрос вхождения Украины и Грузии в альянс.

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