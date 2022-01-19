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Названы объекты недвижимости Трампа, из-за которых его обвиняют в мошенничестве

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Jacquelyn Martin/AP

Издание Businessinsider опубликовало список объектов недвижимости, в завышении стоимости которых обвиняют экс-президента США Дональда Трампа и его семью.

Всего в списке шесть владений: поместье «Семь источников» в Маунт-Киско (штат Нью-Йорк), триплекс «Trump Tower» в Нью-Йорке, Международный гольф-клуб в Абердине (Шотландия), национальный гольф-клуб Трампа в Вестчестере (штат Нью-Йорк), Трамп Парк Авеню на Манхэттене и Трамп-билдинг на Уолл-стрит в Нью-Йорке.

Все эти объекты фигурируют в расследовании о финансовых махинациях. В частности, эксперты и прокуратура Нью-Йорка считают, что их стоимость в документах Tramp Organization была завышена, а при указании стоимости недвижимости не был учтен обвал цен на нее на 80%.

Например, Трамп-билдинг на Уолл-стрит независимые оценщики оценили в $200-220 млн долларов, тогда как в отчетах компании они фигурируют в качестве объектов стоимостью от $527 до $602 млн.

Ранее сообщалось, что Трампа и его детей хотят заставить дать показания о мошенничестве для получения кредитов. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ходатайствовала о принуждении экс-президента США Дональда Трампа и двух его взрослых детей — Иванку и Дональда Трампа-мл. — дать показания об оценках активов семьи и ключевых объектов недвижимости на Манхэттене, а также предоставить соответствующие документы.

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