Минобороны РФ: все российские миротворцы вернулись из Казахстана домой

Все российские военнослужащие, участвовавшие в миротворческой операции в Казахстане, вернулись домой. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает РИА «Новости».

«Все миротворцы, военная техника и вооружение контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, вернулись домой. Сегодня последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России приземлились на подмосковном аэродроме в Чкаловском», — приводит агентство сообщение военного ведомства.

Ранее командующий миротворческой операцией ОДКБ в Казахстане, генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что операция в Казахстане полностью завершена. Россия направляла в Казахстан подразделения ВДВ в рамках помощи миротворческих сил ОДКБ правительству страны.

Российские десантники занимались охраной аэропорта Алма-Аты, генконсульства РФ, главного узла связи компании «Казах-телеком», ТЭЦ-3, главного водозабора и насосной станции, а также основных вышек связи.