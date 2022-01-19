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В Офисе президента Украины заявили, что Зеленский в шоке от двуличия Байдена

«Cтрана.ua»: в Офисе президента Зеленского не верят в возможное вторжение России

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Global Look Press

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не верят в возможное вторжение России и находятся в шоке от двуличия президента США Джо Байдена. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах.

По информации издания, правительство Украины заподозрило США и Россию в сговоре против Киева и дальнейшей попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта исполнить политическую часть Минских соглашений, а также пойти на часть уступок России во внутренней политике.

«Крепнет убеждение, что вся истерика в западной пресс о грядущем нападении России — это часть договорняка Штатов с (президентом России Владимиром) Путиным. Таким образом правительство США хотчет заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», — рассказал источник издания.

Он подчеркнул, что Зеленский не хочет выполнять требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.

Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается.
«У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», — отметил источник.

Ранее Зеленский в ходе встречи с двухпартийной делегацией сенаторов США допустил создание Россией повода для эскалации напряженности.

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