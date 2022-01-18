Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эмоциями угрозы новых санкций в отношении России.

«Мы никому ничем не угрожаем. Но мы слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что все это отражает только некие эмоции, которые определенные силы утверждают внутри лагеря западных стран», — сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок прошли сегодня, 18 января, в Москве. В своем вступительном слове глава МИД РФ отметил, что российская сторона настроена на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства и заинтересована в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства, учета взаимных интересов.

До визита в российскую столицу Бербок совершила свой первый визит на Украину. В рамках переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила о цели Берлина оживить «нормандский формат» по Донбассу и наметила основные темы диалога с Россией.