Лавров ответил на слова главы МИД ФРГ о 100 000 российских военных у границы с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не создает поводов для эскалации конфликта вокруг Украины. Об этом он сообщил на пресс конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о «100 000 российских военных у границы с Украиной».

«Мы никаких поводов для того, чтобы создавать какую-то новую конфликтную ситуацию, не давали и не даем», — сказал он.

Ранее в Москве начались переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Глава МИД РФ заявил немецкой коллеге, что Москва надеется на более конструктивные отношения с Берлином.

Бербок, в свою очередь, заявила, что для нового федерального правительства Германии отношения с Россией крайне важны. По ее словам, альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет.

До визита в российскую столицу Бербок совершила свой первый визит на Украину. В рамках переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила о цели Берлина оживить «нормандский формат» по Донбассу и наметила основные темы диалога с Россией.