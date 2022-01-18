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CNN: глава ЦРУ Бернс встретился с Зеленским на прошлой неделе

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Украину, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным канала, Бернс также провел консультации с коллегами из разведки «в связи с опасениями дальнейшего вторжения России на Украину».

«Они обсудили текущие оценки рисков для Украины. Находясь там, он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности», — рассказал источник.

Журналист CNN Наташа Бертран в своем Twitter написала, что Бернс в течение нескольких месяцев служил ключевым посредником между США, Россией и Украиной. Она отметила, что в ноябре он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, чтобы выразить «серьезную» озабоченность США действиями России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что общение происходило по телефону. Стороны затронули в ходе беседы двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике. Кроме того, у российского президента с директором ЦРУ прошел обмен мнениями по региональным конфликтам.

Ранее Бернс заявил, что США неизвестны намерения России относительно Украины, однако недооценивать готовность Москвы идти на риск не стоит.

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