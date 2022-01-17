Путин и Хан обсудили распространение коронавируса

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистана Имран Хан провели телефонные переговоры, в ходе которых, в частности, обсудили тему религии и национального достоинства, сообщает пресс-служба Кремля.

Имран Хан подчеркнул, что в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире поддерживают заявления российского лидера о недопустимости совершения любых действий, унижающих достоинство религиозных, национальных или социальных групп, под предлогом свободы выражения мнений, информирует Кремль.

В ответ Владимир Путин отметил, что Россия — многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором традиционно сосуществуют и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, в том числе ислам.

Кроме того, стороны обсудили другие вопросы: развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением COVID-19.

Ранее Имран Хан прокомментировал слова Путина о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда.