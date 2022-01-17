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В ОБСЕ назвали причины «истерии» вокруг ситуации с Украиной

Представитель РФ при ОБСЕ Лукашевич: Запад не даст «протухнуть» истории «вторжения» России на Украину

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в ходе онлайн-брифинга МИА «Россия сегодня», что нагнетание ситуации вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину является попыткой Запада сохранить тему в международной повестке.

«Нагнетание всей этой истерии — это попытка <...> не дать ей [украинской теме], как говорится, протухнуть, потерять свое политическое и геополитическое звучание», — сказал он.

По его словам, в России разочарованы тем, что не состоялся разговор по российским предложениям о безопасности на заседании постсовета ОБСЕ, но это было ожидаемо.

«Я просто очень рассчитывал, что коллеги отнесутся со всей серьезностью к нашим озабоченностям и попытаются их понять и отреагировать адекватно. Но, к сожалению, этого не произошло», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что ОБСЕ — это «аморфная структура», которая не обладает международно-правовым статусом и не способна в нынешнем состоянии влиять на ситуацию в евроатлантике.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российские предложения по безопасности США и НАТО обсуждались в ОБСЕ 13 января, а также ранее в Женеве и Брюсселе. Однако ни США, ни НАТО пока не дали никаких письменных ответов.

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