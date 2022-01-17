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В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Китай на фоне ситуации с «омикроном»

Песков: поездка Путина в Китай готовится в сложных условиях

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил на вопрос о том, как может сказаться ситуация с «омикроном» на визите Владимира Путина в Китай.

По его словам, подготовка поездки проходит в сложных условиях, со стороны Китая обеспечению санитарной безопасности уделяется максимальное влияние. При этом появляются новые требования.

«Как будет дальше, в оставшиеся недели до этой поездки — даст Бог, все пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва готовится к полноценным переговорам. Помимо главы государства, в Китай поедет российская делегация, а Путин примет участие в церемонии открытия Олимпиады.

»... мы готовы действовать энергично и гибко, потому что ситуация, вы видите, она меняется быстро, и здесь надо оперативно реагировать», — отметил чиновник.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о планах президента Российской Федерации Владимира Путина на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Китайская столица станет первым городом, который принял как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду.

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