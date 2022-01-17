Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что около Белоруссии в настоящий момент продолжается наращивание войск со стороны Украины. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По словам белорусского главы, в Прибалтике и Польше рядом с границами республики находится свыше 30 тыс. военных.

«По данным на настоящее время, в Польше на границе с Беларусью и Прибалтике сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих с техникой, вооружением и так далее», — пояснил Лукашенко.

В рамках совещания Лукашенко затронул замысел совместного оперативного учения Вооруженных сил Белоруссии и России.

Ранее Лукашенко назвал общие угрозы для постсоветских республик.

Также у президента РФ Владимира Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор.