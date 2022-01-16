Матвиенко прокомментировала западные оценки участия ОДКБ в ситуации в Казахстане

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что оценки ряда западных стран относительно действий государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане циничны, организация показала свою дееспособность и востребованность. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

«Этот цинизм, знаете, настолько уже очевиден. Где НАТО, где США, где Казахстан? У нас самая протяженная граница с Казахстаном. Ведь, если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что раньше было много скептических разговоров про ОДКБ, но организация показала свою дееспособность, востребованность и современность.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что новый всплеск беспорядков в Казахстане вряд ли возможен.

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которым стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года. Власти частично удовлетворили требования митингующих. Так, они ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе на топливо.