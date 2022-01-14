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Украину предупредили о потерях в случае вступления в НАТО

Политолог Бортник рассказал, что потеряет Украина, вступив в НАТО

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РИА «Новости»

Политолог Руслан Бортник заявил, что Украину ждет потеря территорий, если та вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт призвал власти страны «никуда не идти» — лучше Украине провозгласить внеблоковый статус и придерживаться его, чтобы быть самодостаточными и «уйти в себя».

«Как только нас пытаются положить в одну корзину, с другой стороны кричат: «Нет-нет, давайте чуть-чуть отрубим себе, чтобы равнозначно разложить. Нам отдайте половинку или треть». И это исторически разделить – нас уже много раз делили из-за этого», — сказал политолог.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страна «абсолютно готова» к членству в НАТО. По его словам, Киев рассчитывает получить «конкретные сроки» саммите НАТО в Мадриде, который состоится этим летом.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал вопрос вхождения Украины и Грузии в альянс.

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