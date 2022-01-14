Салливан: Россия может придумать диверсию для вторжения на Украину

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для вторжения на Украину. Его слова приводит ТАСС.

«Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, Россия использовала такой прием в 2014 году с Крымом.

Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что концентрация российских войск у границы с Украиной может вылиться в конфликт. Шерман утверждает, что Россия «сконцентрировала эти силы, чтобы оказать давление на Европу и Соединенные Штаты, на евроатлантические амбиции, чтобы запугать».

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.