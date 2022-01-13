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Путин провел переговоры с президентом Узбекистана

Путин обсудил с Мирзиёевым ситуацию в Казахстане

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которых они обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух страны отметили, что благодаря решительным и последовательным действиям казахстанского руководства, в частности президента республики Касым-Жомарта Токаева, а также своевременной и эффективной помощи совместных миротворческих сил ОДКБ удалось оперативно стабилизировать ситуацию в Казахстане.

Также Путин и Мирзиёев подтвердили, что намерены реализовать договоренности, достигнутые во время визита узбекистанского лидера в Россию в ноябре прошлого года.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

Ранее сообщалось, что президент Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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Протесты в Казахстане
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