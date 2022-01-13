Путин созвонился с Токаевым

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ», — говорится в сообщении.

Кроме того, Токаев выразил РФ особую признательность за помощь и поддержку.

В ходе беседы лидеры также обсудили вопросы, связанные с началом согласованного вывода миротворческого контингента ОДКБ с территории Казахстана, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что миротворцы ОДКБ за сутки установили контроль над пятью объектами в Казахстане. Президент Казахстана Токаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена и в Казахстане будет увеличен количественный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.